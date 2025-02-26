Трехлетний ребенок погиб во время пожара в Нижегородской области

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Трехлетний ребенок погиб на пожаре в селе Горбатовке Нижегородской области. Об этом собщиается в телеграм-канале МЧС России.
По его данным, загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарным удалось вывести из нее женщину с ребенком, а также эвакуировать еще 13 человек из других квартир.
"К сожалению, трехлетний мальчик скончался в карете скорой помощи", — сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина заживо сгорели в Борском округе 25 февраля.
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