Трехлетний ребенок погиб во время пожара в Нижегородской области Происшествия

Фото: МЧС России

Трехлетний ребенок погиб на пожаре в селе Горбатовке Нижегородской области. Об этом собщиается в телеграм-канале МЧС России.

По его данным, загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарным удалось вывести из нее женщину с ребенком, а также эвакуировать еще 13 человек из других квартир.

"К сожалению, трехлетний мальчик скончался в карете скорой помощи", — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина заживо сгорели в Борском округе 25 февраля.