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Экономика

Индекс промпроизводства вырос на 109,5% в Нижегородской области

27 февраля 2025 15:17  [1] Экономика

В Нижегородской области за январь 2025 года зафиксирован рост индекса промышленного производства на 109,5%. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Егор Поляков.  

Согласно отчету, индекс обрабатывающей промышленности увеличился на 112,6%. В числе ведущих отраслей оказались нефтепереработка (+28,4%), химическое производство (+1,8%) и металлургия (+0,5%).  

Особенно продуктивно работали предприятия, выполняющие гособоронзаказ и импортозамещающие производства. Так, производство машин и оборудования выросло в 2,1 раза. Выпуск мебели увеличился на 43,3%.  Производство компьютеров показало рост на 40,3%, а производство металлических изделий - на 35,7%. Фармацевтическая отрасль увеличила выпуск медикаментов на 22,6%.  

В целом, рост зафиксирован в 14 из 21 ключевых направлений обработки.  

Ранее сообщалось, что инфляция в регионе ускорилась до 9,52%.

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Теги:
Промышленность
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