Индекс промпроизводства вырос на 109,5% в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области за январь 2025 года зафиксирован рост индекса промышленного производства на 109,5%. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Егор Поляков.

Согласно отчету, индекс обрабатывающей промышленности увеличился на 112,6%. В числе ведущих отраслей оказались нефтепереработка (+28,4%), химическое производство (+1,8%) и металлургия (+0,5%).

Особенно продуктивно работали предприятия, выполняющие гособоронзаказ и импортозамещающие производства. Так, производство машин и оборудования выросло в 2,1 раза. Выпуск мебели увеличился на 43,3%. Производство компьютеров показало рост на 40,3%, а производство металлических изделий - на 35,7%. Фармацевтическая отрасль увеличила выпуск медикаментов на 22,6%.

В целом, рост зафиксирован в 14 из 21 ключевых направлений обработки.

Ранее сообщалось, что инфляция в регионе ускорилась до 9,52%.