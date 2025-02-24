Цены на продукты в Нижегородской области выросли на 10,8% за месяц Экономика

В январе 2025 года продовольственные товары в Нижегородской области подорожали на 10,8%, сообщает пресс-служба Банка России.

Больше всего выросли в цене овощи и фрукты – сразу на 16,3%. Также ускорился рост стоимости рыбной продукции. Эксперты связывают это с сокращением вылова и переработки рыбы как в регионе, так и по всей стране, что привело к снижению предложения.

Подорожали сыры, мясо и молочная продукция. Причина – рост издержек производителей и переработчиков, включая затраты на упаковку, логистику и оплату труда. В Центробанке отметили, что в январе цены на эти товары росли быстрее, чем в декабре 2024 года.

По данным Банка России, цены продолжают расти ускоренными темпами, так как спрос превышает возможности производства.

Накануне сообщалось, что инфляция в Нижегородской области ускорилась до 9,52%.

Напомним также, что стоимость приготовления блинов в Нижнем Новгороде выросла на 5% в Масленицу.