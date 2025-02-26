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Общество

Нижегородские инженеры представили военную машину "Молот" для СВО

27 февраля 2025 15:26  [142] Общество

Фото: Олег Булыгин

Нижегородские инженеры представили военную машину "Молот", которую планируют использовать в ходе проведения специальной военной операции. Новинка была приобретена при поддержке нижегородского Дома народного единства.

Как рассказали в ДНЕ, гусеничный беспилотный "Молот" способен перевозить до 300 кг груза: специального оборудования, вооружения, продовольствия и др.

Военная машина оснащена радиосвязью, имеет модульную платформу, что упрощает ее использование в зависимости от конкретной задачи.

Разработчики "Молота" также отправятся в зону СВО для взаимодействия с военными по применению беспилотной платформы.

Ранее сообщалось, что флаг нижегородского Дзержинска появился в одноименном городе ДНР. Напомним, что помощь для бойцов СВО поступает со всех уголков Нижегородской области.

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Теги:
Военные Дом народного единства СВО
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