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Общество

Нижегородские студенты устроили флешмоб "Зай, рожай" в поддержку материнства

27 февраля 2025 15:37  [136] Общество

Фото: АНО "Институт демографического развития"

В Нижнем Новгороде прошла акция, направленная на привлечение внимания к вопросам рождаемости и поддержки будущих матерей. Флешмоб состоялся 27 февраля, а его организаторами стали студенты нескольких университетов города. Об этом сообщили в АНО "Институт демографического развития".

Участники акции собрались перед вузами перед началом занятий, держа в руках плакаты с надписью "Зай, рожай". Молодые люди таким образом выразили поддержку новой демографической инициативе, предполагающей материальную помощь беременным студенткам.  

Флешмоб вдохновлен новой мерой социальной поддержки, о которой стало известно на прошлой неделе. В рамках федерального проекта "Семья" министерство социальной политики Нижегородской области сообщило о запуске новой выплаты:  

100 тысяч рублей смогут получить беременные студентки с регистрацией в регионе, обучающиеся на очной форме и вставшие на учет в женскую консультацию не ранее 1 января 2025 года. Минимальный срок беременности на момент подачи заявления должен составлять 12 недель.  

Оформить выплату можно в управлении соцзащиты, а вскоре услуга станет доступной через МФЦ и портал госуслуг. Также студентки смогут подать заявление напрямую в своем учебном заведении.  

С 2025 года в регионе действует еще одна новая мера поддержки для молодых семей. Родители до 35 лет могут получить 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей.  

Ранее губернатор Глеб Никитин заявил, что с 1 июля 2025 года материнский капитал в регионе увеличится до 1 миллиона рублей за каждого ребенка. Эти меры реализуются в рамках программы "ОСНОВА — нижегородский проект жизни" и инициативы "Пятилетка семьи Нижегородской области".  

Популярный блогер Алексей Молев, выпускник Университета Лобачевского, взял интервью у одного из участников флешмоба. Студент признался, что давно мечтает о семье и считает, что финансовая поддержка со стороны государства поможет молодым парам принять это важное решение.  

Инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Нижегородцы обсуждают, насколько подобные меры реально повлияют на ситуацию с рождаемостью и помогут студенткам, совмещающим учебу и материнство.

Ранее сообщалось, что беременные студентки в Нижегородской области будут получать единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

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Теги:
демография Студенты Флешмоб
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