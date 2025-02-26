Снег выпадет на Масленицу в Нижнем Новгороде Общество

На Масленицу в Нижнем Новгороде ожидается снег. Такой прогноз представили специалисты сервиса "Яндекс Погода".

Утром в воскресенье, 2 марта, ожидается снег, температура воздуха опустится до -4. Как отмечают синоптики, по ощущениям будет -9.

Днем прогнозируются небольшой снег, столбик термометра поднимется до -2 градусов, хотя ощущаться будет как -6. Вечером будет пасмурно и немного похолодает до -3.

Ранее сообщалось, что в этом году весна в Нижегородской области начнется не раньше конца марта.

Также НИА "Нижний Новгород" публиковал программу мероприятий (0+) на Масленицу.