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Общество

Снег выпадет на Масленицу в Нижнем Новгороде

27 февраля 2025 13:07  [58] Общество

На Масленицу в Нижнем Новгороде ожидается снег. Такой прогноз представили специалисты сервиса "Яндекс Погода". 

Утром в воскресенье, 2 марта, ожидается снег, температура воздуха опустится до -4. Как отмечают синоптики, по ощущениям будет -9.

Днем прогнозируются небольшой снег, столбик термометра поднимется до -2 градусов, хотя ощущаться будет как -6. Вечером будет пасмурно и немного похолодает до -3.  

Ранее сообщалось, что в этом году весна в Нижегородской области начнется не раньше конца марта.

Также НИА "Нижний Новгород" публиковал программу мероприятий (0+) на Масленицу. 

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Теги:
Масленица Погода Прогноз
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