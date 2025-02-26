Фасад еще одного исторического здания отремонтируют в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фасад еще одного исторического здания отремонтируют в Нижнем Новгороде. Проектная документация капремонта фасадов объекта культурного наследия регионального значения "Городской детский приют имени О.В. Кутайсовой" получила положительное заключение госэспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Отмечается, что застройщиком выступает Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Здание расположено на улице Костина, 2 (литер Б). Известно, что средства на его создание передала в 1874 году Ольга Кутайсова, жена тогдашнего нижегородского губернатора графа П.И. Кутайсова. В художественном альбоме Нижнего Новгорода и ярмарки в двух выпусках, с пояснительным текстом Василия Виноградова, выпущенного в 1896 году говорится, что детский приют помещается на Новобазарной площади в особо построенном здании с мотивами шведской архитектуры (приют для мальчиков).

Сегодня в нем находятся подразделения Высшей школы экономики.

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