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Происшествия

Неисправное электрооборудование могло вызвать пожар на Кузбасской

27 февраля 2025 17:33  [82] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В качестве основной причины пожара на улице Кузбасской специалисты рассматривают аварийную работу электрооборудования в одном из складских помещений. Об этом заявил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Нижегородской области по противопожарной службе Михаил Оленёв.

Он рассказал, что для ликвидации пожара было привлечено 120 человек и 20 единиц спецтехники, а также пожарный поезд.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, продолжается пролив конструкций. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, что склад на Кузбасской загорелся утром 27 февраля. Его локализовали на 1150 квадратных метрах. Никто не пострадал.

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Теги:
МЧС Пожар
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