В Балахне вынесли приговор экс-директору и главбуху одного из МУП Происшествия

Балахнинский городской суд вынес обвинительный приговор бывшим директору муниципального унитарного предприятия и главному бухгалтеру. Об этом сообщается на сайте суда.

Их обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Суд установил, что в 2021-2022 годах фигуранты дела необоснованно получили 2,9 млн рублей, принадлежавших предприятию. В ходе судебного разбирательства они полностью погасили ущерб.

Бывшему директору муниципального унитарного предприятия суд назначил наказание в виде реального лишения свободы на срок три года, а бывшему главному бухгалтеру — на три года условно с испытательным сроком три года.

В суде подчеркнули, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что Дзержинский городской суд приговорил к семи годам условного срока бывшую руководительницу МКУ "Ритуал" и депутата городской думы Наталью Мигунову.