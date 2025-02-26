В Балахне вынесли приговор экс-директору и главбуху одного из МУП

Балахнинский городской суд вынес обвинительный приговор бывшим директору муниципального унитарного предприятия и главному бухгалтеру. Об этом сообщается на сайте суда.
Их обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Суд установил, что в 2021-2022 годах фигуранты дела необоснованно получили 2,9 млн рублей, принадлежавших предприятию. В ходе судебного разбирательства они полностью погасили ущерб.
Бывшему директору муниципального унитарного предприятия суд назначил наказание в виде реального лишения свободы на срок три года, а бывшему главному бухгалтеру — на три года условно с испытательным сроком три года.
В суде подчеркнули, что приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что Дзержинский городской суд приговорил к семи годам условного срока бывшую руководительницу МКУ "Ритуал" и депутата городской думы Наталью Мигунову.
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