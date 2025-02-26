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Общество

"Школа 800" отметила двухлетие и получила федеральное признание

27 февраля 2025 19:06  [103] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил педагогов и учеников "Школы 800" с двухлетием работы. Первый корпус образовательного комплекса открылся 27 февраля 2023 года в микрорайоне Верхние Печёры. За два года количество учеников увеличилось с 525 до 2 525 человек.  

По словам Глеба Никитина, школа стала инновационной образовательной площадкой, принимающей федеральные конференции и ведущих экспертов. Недавно коллектив учреждения удостоился Национальной премии негосударственного образования в номинации "Команда мечты".  

Как отметил директор Марк Сартан, учреждение работает по системе полного дня и критериального оценивания. Здесь нет привычных оценок, а знания учеников оцениваются по понятной и прозрачной системе баллов.  

"За два года мы прошли большой путь: запустили все три корпуса, сформировали профессиональную команду, а наш опыт уже изучают в других регионах. Впереди у нас большие перспективы", — подчеркнул директор.  

Среди ключевых задач школы — цифровизация образовательного процесса, разработка передовых практик и их внедрение.  

Напомним, что 1 сентября 2024 года "Школа 800" начала работу в трех корпусах. В марте 2025 года стартует приём первоклассников на новый учебный год. Ожидается, что к 2025/2026 году в учреждении будут обучаться около 3 100 детей, а к 2027/2028 году школа выйдет на проектную мощность — 4 100 учеников.

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Теги:
Глеб Никитин Образование Школа 800
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