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Общество

Учебный процесс в корпусе "Школы 800" в Сормове начнется с 26 февраля

13 февраля 2024 16:20  [337] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Учебный процесс в корпусе "Школы 800" в Сормовском районе Нижнего Новгорода начнется с 26 февраля. Об этом сообщается в группе образовательного учреждения в соцсети "Вконтакте".

Сначала с 19 февраля в этом корпусе будут проходить адаптационные дни для поступивших в школу ребят.

"Дети познакомятся с пространством школы, учителями, одноклассниками, а сами занятия начнутся с 26 февраля", - говорится в сообщении.

Крупнейший в России образовательный комплекс "Школа 800" состоит из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (на 1500 мест - на бульваре Южный в Автозаводском районе, на 1500 мест в микрорайоне "Верхние Печеры" в Нижегородском районе и на 1100 мест - в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе).

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор образовательного учреждения Марк Сартан 30 ноября 2022 года представили проект корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах президенту РФ Владимиру Путину.

Учебный процесс в корпусе "Школы 800" в Верхних Печерах стартовал 27 февраля 2023 года, в Автозаводском районе начался 1 сентября 2023 года.

Четырехэтажный корпус на проспекте Кораблестроителей ввели в эксплуатацию в ноябре 2023 года.

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Теги:
Образование Школа 800
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