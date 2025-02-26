Нижегородских предпринимателей предупредили о новой мошеннической схеме Общество

В Управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области предупредили предпринимателей о новом виде мошенничества. Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени налоговой инспекции через электронную почту и Telegram, используя фальшивый адрес nalogovayasluzhbaf@mail.ru.

В этих письмах указывается, что в отношении конкретного предпринимателя выявлены сомнительные финансовые операции, якобы подпадающие под действие Федерального закона №115-ФЗ о борьбе с легализацией доходов. В качестве доказательства мошенники прикрепляют документ "Уведомление о подозрительной активности" и требуют предоставить финансовую отчетность, включая кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые и зарплатные отчеты.

Злоумышленники угрожают, что непредоставление данных в указанный срок приведет к заморозке банковских счетов или даже исключению предпринимателя из ЕГРИП. Для срочного ответа "налоговая служба" предлагает зарегистрировать обращение через чат-бот ФНС, который на самом деле является поддельным и ведет на телеграм-канал мошенников.

ФНС России напоминает, что не использует Telegram для официального взаимодействия и не рассылает письма по электронной почте без подтверждения адреса в личном кабинете налогоплательщика. Любая официальная корреспонденция поступает через телекоммуникационные каналы связи или личный кабинет на сайте ФНС.

Предпринимателям рекомендуется проявлять бдительность и не передавать личные данные третьим лицам. В случае получения подозрительных писем следует сразу обратиться в налоговую инспекцию или правоохранительные органы.

Напомним, что прошлой осенью нижегородцев предупредили о мошенничестве, связанном с уплатой имущественных налогов физических лиц.