Опубликованы фото с места ДТП на остановке в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

Нижегородская полиция показала фотографии с места смертельного ДТП на улице Землячки в Сормове, которое устроил водитель каршерингового автомобиля.

Авария произошла вечером 27 февраля. Предварительно, водитель не справился с управлением взятой в аренду машины и совершил опрокидывание. Затем машина влетела в остановку.

По данным облминздава, в общей сложности пострадали 6 человек. Двое погибли, трое госпитализированы. Еще один человек самостоятельно обратился за помощью к врачам. Информация носит предварительный характер, подчеркнули в профильном министерстве.

Напомним, что ситуация с аварией находится на контроле прокуратуры.