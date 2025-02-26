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Происшествия

Опубликованы фото с места ДТП на остановке в Нижнем Новгороде

27 февраля 2025 21:58  [148] Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

Нижегородская полиция показала фотографии с места смертельного ДТП на улице Землячки в Сормове, которое устроил водитель каршерингового автомобиля. 

Авария произошла вечером 27 февраля. Предварительно, водитель не справился с управлением взятой в аренду машины и совершил опрокидывание. Затем машина влетела в остановку. 

По данным облминздава, в общей сложности пострадали 6 человек. Двое погибли, трое госпитализированы. Еще один человек самостоятельно обратился за помощью к врачам. Информация носит предварительный характер, подчеркнули в профильном министерстве. 

Напомним, что ситуация с аварией находится на контроле прокуратуры. 

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Теги:
ДТП Остановки Сормовский район
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