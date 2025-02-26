65% нижегородцев считают кредиты долговой ямой Общество

Большинство нижегородцев воспринимают кредиты как путь к финансовым трудностям. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие экономически активные жители города.

Согласно исследованию, за последние шесть месяцев кредитами пользовались 31% опрошенных. Мужчины прибегают к займам чаще, чем женщины.

Наиболее активными заёмщиками оказались горожане в возрасте от 35 до 45 лет – среди них кредиты оформляли 39% респондентов.

При этом 65% участников опроса считают, что кредиты приводят к долговой яме. Противоположного мнения придерживаются 15% опрошенных – по их мнению, кредитование помогает приобрести желаемое, если подходить к этому разумно.

Чаще всего положительное отношение к займам высказывают женщины, а также те, кто уже пользовался кредитами. Среди этой группы 27% считают их полезным финансовым инструментом, тогда как среди тех, кто не брал кредиты, такого мнения придерживаются лишь 7%.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 26-е место в рейтинге закредитованности населения.