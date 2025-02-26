Художник Владимир Чернышев построил в лесу деревянный замок-лабиринт Культура и отдых

Фото: Telegram-канал "Спасибо,Нижний! - проект Алексея Молева"

Нижегородский художник Владимир Чернышев, участник студии "Тихая", создал в лесу уникальную инсталляцию "Замок". Об этом сообщили в Telegram-канале "Спасибо, Нижний!".

Арт-объект представляет собой лабиринт, который, по задумке автора, формирует пространство, не совпадающее с реальным местом и временем.

"Это своего рода сбой или фрагмент, природу которого сложно определить. Замок не принадлежит никому", – пояснил Чернышев.

Необычную инсталляцию можно найти в одном из лесов Нижегородской области. Точное местоположение указано в карте загородных практик студии "Тихая". Однако увидеть её можно лишь ограниченное время – вскоре арт-объект будет полностью демонтирован.

Ранее, в 2020 году, Владимир Чернышев создал инсталляцию "Остановка" в заброшенном садовом массиве Нижегородской области. Белая конструкция с чёрными звёздами, установленная на асфальтированной площадке среди деревьев, передавала ощущение бесконечного ожидания. Этот проект также был частью загородных практик.

Как сообщалось ранее, нижегородские художники устроили пленэр в депо метрополитена.