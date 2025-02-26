Суд оштрафовал семёновское ЖКХ на 220 тысяч рублей за экологические нарушения Общество

Семёновский районный суд Нижегородской области признал ООО "Сухобезводное ЖКХ" виновным в нарушении природоохранного законодательства. Решение вынесено по материалам Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В ходе проверки инспекторы установили, что с 23 сентября по 10 октября 2024 года предприятие, эксплуатирующее очистные сооружения, осуществляло сброс сточных вод в безымянный ручей с превышением допустимых норм. В воде зафиксированы завышенные концентрации меди, железа, цинка и свинца.

Нарушения затронули требования Федерального закона "Об охране окружающей среды" и Водного кодекса РФ. Руководство "Сухобезводного ЖКХ" не стало оспаривать выявленные факты.

Суд признал предприятие виновным по ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ ("Нарушение правил водопользования") и назначил штраф. Однако, учитывая финансовое положение компании, сумму снизили с 100 до 20 тысяч рублей.

Это не первое нарушение со стороны "Сухобезводного ЖКХ". В итоговом акте внеплановой проверки Росприроднадзора зафиксированы 15 несоответствий природоохранным требованиям.

Выяснилось, что предприятие не ведёт учёт сброса сточных вод, не имеет утверждённой программы производственного экологического контроля, а очистные сооружения не поставлены на государственный учёт. Также отсутствуют утверждённые нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, а отходы складируются без сортировки. Нарушения выявлены и в сфере охраны атмосферного воздуха.

По итогам проверки организации выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений. В отношении компании и её ответственного должностного лица вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов, наложенных Росприроднадзором, составила 220 тысяч рублей.