Экс-ректор НГЛУ заявила в суде о своей невиновности Происшествия

Экс-ректора Нижегородского лингвистического госуниверситета Жанну Никонову доставили в Московский районный суд для избрания меры пресечения, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Свою вину фигурантка уголовного дела отрицает. Говорит, что следствие во всем разберется.

Сегодня изберут меру пресечения и директору Института непрерывного образования Юлии Чичериной.

Напомним, женщин подозревают в превышении должностных полномочий (пп. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2023-2024 годах экс-ректор, ссылаясь на служебные и докладные записки, подготовленные директором института, подписывала приказы о премировании сотрудников университета. Однако часть стимулирующих выплат незаконно перечислялась в пользу самих подозреваемых. Общая сумма похищенных средств превысила миллион рублей.

Никонова руководила НГЛУ имени Добролюбова в течение пяти лет — до осени 2024 года. Затем в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации решили снять ее с занимаемой должности. По данным из открытых источников, с 25 февраля 2025 года экс-ректор нижегородского вуза возглавила частный вуз в Москве (Образовательное частное учреждение высшего образования "Московская международная академия").