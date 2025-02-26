Депутат Досаев призвал разобраться с каршерингом после смертельного ДТП в Сормове

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Депутат нижегородского Заксобрания Рустам Досаев в своем Telegram-канале поделился мнением о рынке прокатных автомобилей после смертельного ДТП в Сормове 27 февраля.
Как написал парламентарий, с одной стороны, арендный автомобиль удобен для тех, у кого нет машины. Вместе с тем, каршеринговые авто, очевидно, могут представлять опасность из-за отсутствия контроля у водителя.
Досаев отметил, что он не призывает к запрету арендных машин. Вместе с тем, по его мнению, наводить порядок в каршеринге необходимо.
Напомним, что прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с каршеринговым авто в Сормове.
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