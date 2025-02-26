Депутат Досаев призвал разобраться с каршерингом после смертельного ДТП в Сормове Общество

Фото: прокуратура Нижегородской области

Депутат нижегородского Заксобрания Рустам Досаев в своем Telegram-канале поделился мнением о рынке прокатных автомобилей после смертельного ДТП в Сормове 27 февраля.

Как написал парламентарий, с одной стороны, арендный автомобиль удобен для тех, у кого нет машины. Вместе с тем, каршеринговые авто, очевидно, могут представлять опасность из-за отсутствия контроля у водителя.

Досаев отметил, что он не призывает к запрету арендных машин. Вместе с тем, по его мнению, наводить порядок в каршеринге необходимо.

Напомним, что прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с каршеринговым авто в Сормове.