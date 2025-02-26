Смертельное ДТП с каршерингом в Сормове устроил 18-летний водитель без стажа

Виновником смертельного ДТП в Сормовском районе Нижнего Новгорода оказался 18-летний водитель каршерингового автомобиля. По информации ГАИ, у него не было водительского стажа.
По предварительным данным, молодой человек превысил скорость, вылетел на встречную полосу и врезался в остановку общественного транспорта. В момент удара рядом находились люди.
В аварии погибли две женщины – 57-летняя и 67-летняя. Пострадали сам водитель и четверо его пассажиров – 18-летние юноши и девушки. Все они госпитализированы в больницу №13.
Ранее сообщалось, что ситуация с этой аварией находится на контроле прокуратуры.
Посмотреть фото с места ДТП можно тут.
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