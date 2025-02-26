Бастрыкину доложат о деле мигранта по изнасилованию в Выксе

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе уголовного дела мигранта-нелегала, которого подозревают в изнасиловании жительницы Выксы.
Как отметили в пресс-службе СК РФ, глава ведомства дал соответствующее поручение руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину.
В ведомстве сообщили, что изучили данные по этому резонансному делу. Ранее в соцсетях написали о том, что в Выксе 20-летний нелегальный мигрант из Узбекистана, угрожая физической расправой, жестоко избил и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении местной жительницы. Помощь пострадавшей оказал прохожий.
Региональным СУ СК расследуется уголовное дело. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.
Напомним также, что в России предложили лишать мигрантов гражданства за преступления сексуального характера.
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