Бастрыкину доложат о деле мигранта по изнасилованию в Выксе Происшествия

Фото: СК России

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе уголовного дела мигранта-нелегала, которого подозревают в изнасиловании жительницы Выксы.

Как отметили в пресс-службе СК РФ, глава ведомства дал соответствующее поручение руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину.

В ведомстве сообщили, что изучили данные по этому резонансному делу. Ранее в соцсетях написали о том, что в Выксе 20-летний нелегальный мигрант из Узбекистана, угрожая физической расправой, жестоко избил и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении местной жительницы. Помощь пострадавшей оказал прохожий.

Региональным СУ СК расследуется уголовное дело. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Напомним также, что в России предложили лишать мигрантов гражданства за преступления сексуального характера.