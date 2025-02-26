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Происшествия

Бастрыкину доложат о деле мигранта по изнасилованию в Выксе

28 февраля 2025 13:09  [114] Происшествия

Фото: СК России

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе уголовного дела мигранта-нелегала, которого подозревают в изнасиловании жительницы Выксы. 

Как отметили в пресс-службе СК РФ, глава ведомства дал соответствующее поручение руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину. 

В ведомстве сообщили, что изучили данные по этому резонансному делу. Ранее в соцсетях написали о том, что в Выксе 20-летний нелегальный мигрант из Узбекистана, угрожая физической расправой, жестоко избил и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении местной жительницы. Помощь пострадавшей оказал прохожий. 

Региональным СУ СК расследуется уголовное дело. Подозреваемый задержан и заключен под стражу. 

Напомним также, что в России предложили лишать мигрантов гражданства за преступления сексуального характера.

 

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Теги:
Выкса Изнасилование Миграция
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