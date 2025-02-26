Вопросы экологии обсудили Глеб Никитин и Виктория Абрамченко

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Вопросы экологии в Нижегородской области стали предметом обсуждения Глеба Никитина и заместителя председателя Госдумы Виктории Абрамченко.
Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, основной темой визита стал проект "Экономика замкнутого цикла".
В Нижегородскую область также приехали депутаты нижней палаты парламента, резиденты экопромтехнопарков, представители "Российского экологического оператора".
Эксперты партпроекта "Единой России" "Зеленая экономика" побывали на ряде производственных объектов в Дзержинске ("Окапол" и НИИНТЦ "ДорНау"). Также в рамках визита делегации был затронут вопрос достройки экотехнопарка в регионе, который уже находится на финальной стадии.
По словам губернатора, также стороны обменяются мнениями по вопросам вовлечения отходов во вторичный оборот и сокращения выбросов с промпредприятий.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в группу "хорошистов" экорейтинга регионов РФ.
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