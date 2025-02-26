Вопросы экологии обсудили Глеб Никитин и Виктория Абрамченко Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Вопросы экологии в Нижегородской области стали предметом обсуждения Глеба Никитина и заместителя председателя Госдумы Виктории Абрамченко.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, основной темой визита стал проект "Экономика замкнутого цикла".

В Нижегородскую область также приехали депутаты нижней палаты парламента, резиденты экопромтехнопарков, представители "Российского экологического оператора".

Эксперты партпроекта "Единой России" "Зеленая экономика" побывали на ряде производственных объектов в Дзержинске ("Окапол" и НИИНТЦ "ДорНау"). Также в рамках визита делегации был затронут вопрос достройки экотехнопарка в регионе, который уже находится на финальной стадии.

По словам губернатора, также стороны обменяются мнениями по вопросам вовлечения отходов во вторичный оборот и сокращения выбросов с промпредприятий.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в группу "хорошистов" экорейтинга регионов РФ.