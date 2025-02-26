Преподаватель, устроивший скандал в нижегородском ТЦ, отстранен от работы

Преподавателя Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического университета Эрика Авакяна отстранили от работы на время проверок. Об этом сообщает Newsroom24.
В скандальной ситуации в настоящее время разбираются не только правоохранители, но и руководство вуза.
Ранее в ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с конфликтом в одном из торговых центров Нижнего Новгорода. На кадрах запечатлён мужчина, который нецензурно оскорбляет, предположительно, сотрудников магазина.
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