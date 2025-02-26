Мотоциклист едва не разбился в Борском районе Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В селе Кантаурово Борского района мотоциклист не справился с управлении при совершении поворота, сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

В результате мужчина получил серьезные травмы и не мог самостоятельно двигаться.

Спасатели, прибыв на вызов, осмотрели пострадавшего, а затем на носилках перенесли его в машину скорой помощи. Мотоциклист был доставлен в медучреждение.

В МЧС призвали всех владельцев "железных коней" дождаться сухой погоды и официального открытия мотосезона.

Ранее сообщалось, что каршеринг насмерть сбил людей на остановке в Сормовском районе.