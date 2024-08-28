Мотоциклист получил травмы в результате ДТП в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Новой Кузнечихе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, последствия аварии ликвидировала мотогруппа МЧС России.

В результате столкновения пострадал мотоциклист. Мужчина с переломами был госпитализирован. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что замминистра туризма Нижегородской области Галина Галкина погибла в страшном ДТП.

Также сообщалось, что полицейские ищут свидетелей ДТП с погибшим в Воротынском районе.