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Происшествия

Мотоциклист получил травмы в результате ДТП в Нижнем Новгороде

21 сентября 2024 16:22  [78] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Новой Кузнечихе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, последствия аварии ликвидировала мотогруппа МЧС России. 

В результате столкновения пострадал мотоциклист. Мужчина с переломами был госпитализирован. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что замминистра туризма Нижегородской области Галина Галкина погибла в страшном ДТП.

Также сообщалось, что полицейские ищут свидетелей ДТП с погибшим в Воротынском районе.

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Теги:
ДТП Кузнечиха
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