Мотоциклист получил травмы в результате ДТП в Нижнем Новгороде

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В Новой Кузнечихе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, последствия аварии ликвидировала мотогруппа МЧС России.
В результате столкновения пострадал мотоциклист. Мужчина с переломами был госпитализирован. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что замминистра туризма Нижегородской области Галина Галкина погибла в страшном ДТП.
Также сообщалось, что полицейские ищут свидетелей ДТП с погибшим в Воротынском районе.
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