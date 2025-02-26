53-летний доставщик хлеба умер на смене в Дзержинске Происшествия

В Нижегородской области проводится расследование несчастного случая на производстве, который не был своевременно зафиксирован работодателем. Инцидент произошёл в конце декабря прошлого года, но информация о нём поступила в Гострудинспекцию только после обращения родственников погибшего.

По предварительным данным, 53-летний водитель, работавший у индивидуального предпринимателя Нуждина А.Ю., 27 декабря 2024 года заступил на смену. Его обязанностью была доставка хлеба с завода в Дзержинске до торговых точек в Заволжье и поселке Сокольское.

Ночью 28 декабря, во время загрузки автомобиля, мужчине внезапно стало плохо. Прибывшие медики скорой помощи констатировали его смерть.

После происшествия работодатель не уведомил контролирующие органы о несчастном случае, как того требует статья 228.1 Трудового кодекса РФ. О ситуации стало известно только после жалобы близкого родственника погибшего.

Теперь Гострудинспекция проводит проверку, в рамках которой предстоит установить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям работодателя.

Ранее сообщалось о 63-летнем сотруднике нижегородского ЧОПа, который умер на работе.

Также мы рассказывали про подсобного рабочего, который упал замертво, перетаскав 10 кг фарша. Несчастный случай произошел в Дзержинске.