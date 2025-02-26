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Общество

Тяжелые наследственные заболевания выявили у 12 новорожденных в Нижнем Новгороде

28 февраля 2025 19:00  [108] Общество

Тяжелые наследственные заболевания выявили у 12 новорожденных в 2024 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека". 

 По его данным, у пяти детей обнаружили нарушения обмена веществ, у троих - спинальную мышечную атрофию, а у четверых - первичный иммунодефицит.

Отмечается, что расширенный неонатальный скрининг в 2024 году прошла 21 тысяча детей.

Ранее детский аллерголог-иммунолог рассказала, почему ребенок часто болеет и как укрепить иммунитет, а врачи роддома назвали популярные суеверия беременных. 

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Теги:
Дети роддом
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