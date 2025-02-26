Выксунский завод ОМК получил благодарность за профориентацию нижегородских школьников Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Выксунский завод ОМК получил два благодарственных письма от министерства образования и науки Нижегородской области за безвозмездное сотрудничество в проекте "Билет в будущее" и организацию профориентационной лагерной смены на базе детского санаторно-оздоровительного образовательного центра "Лазурный".

Осенью 2024 года завод снова присоединился к Всероссийскому проекту по ранней профориентации детей "Билет в будущее". Сотрудники предприятия провели профориентационную смену для учащихся 6-11 классов нижегородских школ в детском лагере, а также организовали экскурсии по заводу. Школьники смогли увидеть одно из самых современных производств в стране и узнать, какие специальности востребованы, а также какие знания необходимы для того, чтобы стать инженером или квалифицированным рабочим.

Начальник управления профессионального обучения и работы с молодежью завода ОМК Юлия Демина отметила, что завод участвует в проекте для того, чтобы помочь учащимся сделать осознанный выбор профессии.

"Группа ОМК предоставляет школьникам возможность увидеть производство и узнать о широких возможностях, которые открывает работа на современном металлургическом предприятии. Это помогает им сделать правильный выбор и, возможно, в будущем стать частью профессиональной команды ОМК", – сказала она.

Отметим, что "Билет в будущее" – проект ранней профессиональной ориентации учеников 6-11-х классов. Он реализуется Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В 2024 году участие в проекте "Билет в Будущее" приняли более 30 тысяч учеников 6-11 классов со всей страны, около 6 тысяч человек посетили экскурсии по предприятиям-партерам проекта, 3,3 тысячи учащихся прошли региональные профессиональные пробы в 40 учреждений профессионального и высшего образования по 100 профессиям.

