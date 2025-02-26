"Делимобиль" отреагировал на смертельное ДТП в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Компания "Делимобиль" прокомментировала обстоятельства трагической аварии, произошедшей вечером 27 февраля в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили pravda-nn.ru в пресс-службе сервиса, что арендованный автомобиль находился в полностью исправном состоянии и своевременно проходил техническое обслуживание.

Сейчас сотрудники компании проводят проверку всех обстоятельств инцидента и взаимодействуют с правоохранительными органами. Кроме того, компания следит за состоянием пострадавших.

Напомним, что автомобиль каршеринга Volkswagen Polo врезался в остановку на улице Землячки. В момент аварии в салоне находились четверо 18-летних пассажиров — двое парней и две девушки. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из которых скончались на месте.

Вообще арендовать автомобиль могут водители с 18 лет при наличии водительского удостоверения. Такой возрастной порог соответствует нормам каршеринга и правилам дорожного движения. Компания также использует систему телематики, позволяющую в реальном времени отслеживать стиль вождения. Этот параметр влияет на рейтинг водителя, доступные тарифные планы и категории автомобилей.

Ранее сообщалось, что по факту смертельного ДТП расследуется уголовное дело.