Движение транспорта остановят на М-7 под Нижним Новгородом в начале марта Общество

На федеральной трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области временно перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Полное перекрытие участка дороги от 358-го до 554-го километра запланировано на две ночи. Во вторник, 4 марта, трассу закроют с 23:00 до 00:00. Повторное ограничение введут в среду, 5 марта, с 03:00 до 04:00.

Ограничения связаны с монтажными работами. Специалисты будут устанавливать пролётные конструкции надземных пешеходных переходов и габаритные ворота.

Водителям рекомендуется заранее скорректировать маршрут, чтобы избежать задержек.

Ранее сообщалось, что на двух участках М-7 в Нижегородской области установят надземные пешеходные переходы.

Напомним также, что с 14 марта ограничат парковку на площади Жукова в областном центре.