Движение транспорта остановят на М-7 под Нижним Новгородом в начале марта

На федеральной трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области временно перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Полное перекрытие участка дороги от 358-го до 554-го километра запланировано на две ночи. Во вторник, 4 марта, трассу закроют с 23:00 до 00:00. Повторное ограничение введут в среду, 5 марта, с 03:00 до 04:00.
Ограничения связаны с монтажными работами. Специалисты будут устанавливать пролётные конструкции надземных пешеходных переходов и габаритные ворота.
Водителям рекомендуется заранее скорректировать маршрут, чтобы избежать задержек.
Ранее сообщалось, что на двух участках М-7 в Нижегородской области установят надземные пешеходные переходы.
Напомним также, что с 14 марта ограничат парковку на площади Жукова в областном центре.
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