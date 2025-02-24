Законсервированный завод в Дзержинске восстановят за 3,9 млрд рублей Бизнес

Фото: пресс-служба ГК "Синтез ОКА"

В Дзержинске возобновят работу законсервированного производства этаноламинов. Техническое перевооружение завода проведет ГК "Синтез ОКА", инвестировав в проект 3,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

На предприятии уже начали подготовительные работы: идет расчистка территории, сносятся неиспользуемые здания, а также ветхая труба. Следующим этапом станет капитальный ремонт корпуса № 94, где планируется установка нового оборудования, насосов, операторной и подстанции. Здание утеплят, укрепят кирпичную кладку и заменят полы.

Дополнительное обновление коснется склада аммиака, который будет использоваться для хранения сырья. Договор на подготовку рабочей документации планируют подписать до конца марта, а приступить к реализации проекта — в 2026 году.

После модернизации предприятие сможет увеличить мощность производства этаноламинов с 10 до 25 тонн в год. Кроме того, на заводе появится 65 новых рабочих мест.

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