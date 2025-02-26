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Общество

Нижегородцев предупредили о рисках инъекций с ДНК лосося

01 марта 2025 10:33  [119] Общество

Фото: pixabay.com

В России набирает популярность необычная косметическая процедура — инъекции с полидезоксирибонуклеотидом (ПДРН), полученным из молок лосося. Производители называют её альтернативой ботоксу, но медики предупреждают: у метода есть серьёзные риски.  

Как отмечается в телеграм-канале "Бокал прессека", ПДРН стимулирует выработку коллагена и эластина, ускоряет заживление тканей и снижает воспаления. Это должно повышать упругость и эластичность кожи.  

Однако эксперты указывают на недостаток клинических исследований и отсутствие точных данных об очистке препарата от потенциально опасных компонентов.  

Так как препарат содержит белок, он может вызвать тяжёлую аллергическую реакцию — вплоть до анафилактического шока, отёка Квинке и даже летального исхода. Кроме того, с возрастом процессы регенерации в коже замедляются, и процедура может просто не дать ожидаемого эффекта.  

Пластический хирург Надежда Рождественская советует относиться к таким процедурам с осторожностью.  

"Инъекции компонентов спермы лосося могут быть лишь маркетинговым ходом. Эксперименты с внешностью иногда заканчиваются трагедией", — предупреждает врач.  

Она также напоминает, что все косметологические препараты должны проходить апробацию и иметь регистрационное удостоверение в России. 

Ранее нижегородский врач предупредил об опасности частых инъекций филлеров. 

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Теги:
Врачи Здоровье красота
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