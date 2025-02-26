Восемь человек в Нижегородской области до сих пор не могут найти Общество

В Нижегородской области продолжаются поиски восьми человек, пропавших в феврале. Об этом сообщили в поисково-спасательном центре "Рысь".

Всего за минувший месяц добровольцы получили 80 заявок о пропаже людей. Из этого числа удалось разыскать 64 человека, двоих из них нашли волонтеры "Рыси".

К сожалению, один пропавший был обнаружен мертвым. Судьба еще восьми человек остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

Напомним, что на этой неделе полиция разыскивала сбежавшего из больницы пациента. Его доставили туда для прохождения медосвидетельствования. В итоге правоохранителям пришлось обратиться за помощью к гражданам. Была распространена ориентировка. Вскоре потенциально опасного мужчину нашли.

Также сообщалось, что ИИ поможет нижегородцам находить пропавших питомцев.