Продажа продуктов в нижегородских почтовых отделениях пока продолжается Бизнес

После сообщений о том, что в московских отделениях "Почты России" больше не продают продукты, встал вопрос о ситуации в регионах. В Нижнем Новгороде торговля продовольствием в почтовых отделениях пока продолжается, но сотрудники не знают, как долго это продлится.

За последние три года в Нижегородской области закрыли около 100 отделений, пишет NN.RU. Особенно серьезно это сказалось на сельских территориях, где почта играет важную социальную роль. Местные жители сталкиваются с перебоями в доставке корреспонденции и прессы.

Причины сложной ситуации связаны с миллиардными убытками "Почты России", конкуренцией со стороны маркетплейсов, нехваткой кадров и изношенной инфраструктурой. Средняя зарплата почтальона в регионе составляет 18,5 тысячи рублей, начальника отделения — 24,5 тысячи.

Журналисты посетили три почтовых отделения, чтобы выяснить, изменился ли ассортимент. Так, в отделении на Бекетова, 5 товары на месте, в том числе кофе и консервы, которые здесь называют наиболее востребованными. В отделении на Гагарина, 7а выбор продуктов больше, местные жители отмечают, что пенсионерам удобно покупать товары в почтовых отделениях вместе с корреспонденцией. А в отделении на Большой Покровской, 56 действует мини-маркет, где помимо продуктов можно найти бытовую технику, посуду и текстиль.

Для жителей небольших населенных пунктов почтовые отделения остаются единственным местом, где можно приобрести товары первой необходимости. В ряде деревень почтальоны привозят продукты пожилым людям по их просьбе, доставляя заказы вместе с газетами.

В "Почте России" объяснили, что компания тестирует различные форматы продаж в зависимости от спроса. В крупных городах потребность в торговых точках на почте низкая, поэтому стратегия может измениться. Пока точных сроков возможных изменений в нижегородских отделениях не называют.

Ранее сообщалось о возможном закрытии 350 нижегородских магазинов "Бристоль" и "Красное и Белое". Также была информация, что в Москве закрыли несколько магазинов сети "Светофор". Как выяснилось, закрытие нижегородских магазинов не планируется.