Жители улицы Красносельской возмутились ночным шумом от замены трамвайных путей Общество

Нижегородцы, живущие на улице Красносельской, пожаловались на громкие работы по замене трамвайных путей, которые ведутся по ночам. Свои претензии они высказали в телеграм-канале "Нижний Новгород без цензуры".

Автор обращения отметил, что ночной шум мешает отдыху, особенно пожилым людям и детям. Горожане недоумевают, почему работы нельзя проводить с соблюдением временных регламентов. По словам автора, обращения в полицию и городскую администрацию результатов не дали.

Не все нижегородцы поддержали недовольных жителей. Некоторые считают, что неудобства стоит перетерпеть ради скорейшего завершения ремонта.

"Всем невозможно угодить. Работают днем — пробки, люди жалуются. Работают ночью — шум, опять жалобы", — пишет пользователь Анна Д.

"Быстрее закончат, значит. Терпите. Для вас же делают," — поддерживает Сергей.

Однако другие комментаторы встали на сторону жителей улицы Красносельской.

"Вот когда под вашими окнами всю ночь будет грохотать техника, тогда посмотрим, как вы заговорите", — ответил оппонентам пользователь под ником "I'M".

Напомним, из-за реконструкции трамвайных путей с 17 февраля ограничено движение на перекрестке улиц Красносельская — Ильинская.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде расширен перечень дорог, которые будут отремонтированы в 2025 году.