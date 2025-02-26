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Общество

Жители улицы Красносельской возмутились ночным шумом от замены трамвайных путей

02 марта 2025 11:33  [67] Общество

Нижегородцы, живущие на улице Красносельской, пожаловались на громкие работы по замене трамвайных путей, которые ведутся по ночам. Свои претензии они высказали в телеграм-канале "Нижний Новгород без цензуры".  

Автор обращения отметил, что ночной шум мешает отдыху, особенно пожилым людям и детям. Горожане недоумевают, почему работы нельзя проводить с соблюдением временных регламентов. По словам автора, обращения в полицию и городскую администрацию результатов не дали.  

Не все нижегородцы поддержали недовольных жителей. Некоторые считают, что неудобства стоит перетерпеть ради скорейшего завершения ремонта.  

"Всем невозможно угодить. Работают днем — пробки, люди жалуются. Работают ночью — шум, опять жалобы", — пишет пользователь Анна Д.  

"Быстрее закончат, значит. Терпите. Для вас же делают," — поддерживает Сергей.  

Однако другие комментаторы встали на сторону жителей улицы Красносельской.  

"Вот когда под вашими окнами всю ночь будет грохотать техника, тогда посмотрим, как вы заговорите", — ответил оппонентам пользователь под ником "I'M".

Напомним, из-за реконструкции трамвайных путей с 17 февраля ограничено движение на перекрестке улиц Красносельская — Ильинская. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде расширен перечень дорог, которые будут отремонтированы в 2025 году. 

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Теги:
Жалобы Ремонтные работы Трамвай
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