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Спорт

"Лыжню России — 2025" отменили в Нижнем Новгороде из-за погодных условий

27 февраля 2025 16:55  [152] Спорт

Главный старт лыжной гонки "Лыжня России - 2025" (0+) в Нижнем Новгороде отменен, сообщили в пресс-службе облправительства.

Мероприятие планировалось провести 1 марта на поляне возле ЖК "Окский берег". Но, по словам организаторов, традиционная площадка для проведения лыжной гонки в этом году не соответствует стандартным требованиям - слишком мало снега. 

Зато массовые гонки пройдут в муниципалитетах Нижегородской области.

  • 1 марта - в Володарском, Уренском, Павловском, Починковском и Воротынском муниципальных округах, в Боре и Выксе.
  • 2 марта - в Сергачском муниципальном округе и в Шахунье.
  • 9 марта - в Семеновском муниципальном округе. 

В пресс-службе регионального правительства добавили, что в 17 муниципалитетах региона гонки уже прошли, в них приняли участие более 4 000 человек.

Добавим, что первоначально соревнования планировались вообще на 8 февраля, однако позднее принято решение о переносе гонки из-за аномально теплой погоды, которая мешала подготовке трассы. 

Ранее сообщалось, что "Лыжню России" этого года записались около 10 тысяч жителей Нижегородской области. Из них почти 5,5 тысячи планировали принять участие в гонке в Нижнем Новгороде.

Напомним, что 22 февраля лыжный марафон прошел на Щелоковском хуторе. Как это было — смотрите в фоторепортаже Александра Воложанина. 

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Теги:
Лыжный спорт Марафон
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