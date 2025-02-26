"Лыжню России — 2025" отменили в Нижнем Новгороде из-за погодных условий Спорт

Главный старт лыжной гонки "Лыжня России - 2025" (0+) в Нижнем Новгороде отменен, сообщили в пресс-службе облправительства.

Мероприятие планировалось провести 1 марта на поляне возле ЖК "Окский берег". Но, по словам организаторов, традиционная площадка для проведения лыжной гонки в этом году не соответствует стандартным требованиям - слишком мало снега.

Зато массовые гонки пройдут в муниципалитетах Нижегородской области.

1 марта - в Володарском, Уренском, Павловском, Починковском и Воротынском муниципальных округах, в Боре и Выксе.

2 марта - в Сергачском муниципальном округе и в Шахунье.

9 марта - в Семеновском муниципальном округе.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что в 17 муниципалитетах региона гонки уже прошли, в них приняли участие более 4 000 человек.

Добавим, что первоначально соревнования планировались вообще на 8 февраля, однако позднее принято решение о переносе гонки из-за аномально теплой погоды, которая мешала подготовке трассы.

Ранее сообщалось, что "Лыжню России" этого года записались около 10 тысяч жителей Нижегородской области. Из них почти 5,5 тысячи планировали принять участие в гонке в Нижнем Новгороде.

Напомним, что 22 февраля лыжный марафон прошел на Щелоковском хуторе. Как это было — смотрите в фоторепортаже Александра Воложанина.