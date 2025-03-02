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Общество

Новый учебник по истории региона создают в Нижегородской области

03 марта 2025 09:24  [38] Общество

Специалисты Нижегородского института развития образования (НИРО) работают над новым учебно-методическим комплексом (УМК) по истории региона. Об этом сообщили на официальной странице организации в соцсетях.  

Учебник предназначен для учеников пятого класса и уже проходит апробацию в школах области. По словам разработчиков, он основан на системно-деятельностном подходе, учитывает современные образовательные тенденции и соответствует федеральным стандартам.  

Новый УМК снабжен всем необходимым методическим материалом, который поможет учителям сделать процесс изучения истории более увлекательным и эффективным.  

Ожидается, что к 1 сентября 2025 года учебник поступит в образовательные организации региона.  

Ранее сообщалось, что нижегородских школьников могут не допустить в 10-й класс без минимального количества баллов на ОГЭ.

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Теги:
Образование Школы
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