Курс на экопросвещение возьмут в нижегородских школах Общество

Фото: Законодательное Собрание Нижегородской области

Молодежный парламент разработал законопроект об экологическом просвещении в школах и детских садах, который 27 февраля был принят во втором чтении на заседании Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент, посетивший заседание парламента.

До этого момента экопросвещение зависело только от инициативы педагогов, но теперь образовательные проекты в этой сфере получат законодательную основу и их реализация станет проще.

"Я думаю, самое главное сейчас – это научить наших детей заботиться о природе", – отметил спикер ЗСНО Евгений Люлин.

Молодежный парламент сотрудничает со школами региона с июня 2024 года. Сейчас совместно с министерством образования и науки разрабатываются форматы просветительской работы, которые будут эффективными, но не перегружающими школьников и учителей.

Ранее сообщалось, депутаты ЗСНО выбрали семь членов Квалификационной коллегии судей.