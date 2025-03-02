Союз театральных деятелей включил три нижегородских спектакля в золотой фонд Культура и отдых

Союз театральных деятелей России определил 100 лучших постановок страны, которые вошли в "Золотой фонд театральных спектаклей". Среди них – три работы нижегородских театров.

В список вошли спектакль "Сотворившая чудо" (12+) Театра юного зрителя, поставленный Алексеем Логачевым в 2023 году, "Сказ о граде Лебединце" (6+) кукольного театра под руководством Александра Мишина (2011 год), а также балет "Пиковая дама" (16+) Нижегородского театра оперы и балета, над которым работали хореограф Максим Петров и режиссер Антон Морозов (2024 год).

Проект посвящен 150-летию Союза театральных деятелей. В отборе участвовали профессиональные театры со всей страны, независимо от жанра.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала спектакли оценивали региональные отделения Союза, а затем жюри из 300 претендентов выбрало 100 лучших постановок.

Ранее сообщалось, что петербургский театр "Мастерская" покажет в Нижнем Новгороде три спектакля.