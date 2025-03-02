Нижегородская мэрия планирует приобрести шесть авто за 17 млн рублей Экономика

Нижегородская администрация намерена приобрести 6 автомобилей за 17 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ "Автохозяйство управления делами администрации Нижнего Новгорода".

По условиям конкурсной документации, все машины должны быть с пробегом не более 5 км и не ранее 2024 года выпуска. Заявленные требования к мощности двигателя - от 100 до 150 л.с.

Заявки от потенциальных участников принимают до 7 марта, итоги аукциона должны подвести 10 марта.

Победителю электронных торгов необходимо поставить машины в срок до 30 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что объем конкурентных закупок в Нижегородской области вырос более чем на 10%.