Перевозчиков ищут для автобусных маршрутов А-24 и А-45 в Нижнем Новгороде Общество

"Центр развития транспортных систем" Нижегородской агломерации объявил конкурс по выбору перевозчиков на муниципальные маршруты А-24 и А-45 в Нижнем Новгороде. Объявление опубликовано на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет обеспечить регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. Начальная цена контракта на А-24 составляет 24,3 млн рублей, на А-45 — 49,9 млн рублей. Ранее сообщалось, что Нижегородское ООО "Автоспутник", управляющее маршрутом А-36, включено в реестр недобросовестных подрядчиков.

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