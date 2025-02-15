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Общество

Перевозчиков ищут для автобусных маршрутов А-24 и А-45 в Нижнем Новгороде

20 февраля 2025 15:25  [113] Общество

"Центр развития транспортных систем" Нижегородской агломерации объявил конкурс по выбору перевозчиков на муниципальные маршруты А-24 и А-45 в Нижнем Новгороде. Объявление опубликовано на сайте госзакупок. 

Подрядчик должен будет обеспечить регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. 

Начальная цена контракта на А-24 составляет 24,3 млн рублей, на А-45 — 49,9 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что Нижегородское ООО "Автоспутник", управляющее маршрутом А-36, включено в реестр недобросовестных подрядчиков.

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Теги:
автобусы Госзакупки маршруты
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