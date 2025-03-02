Полиция обратилась к нижегородцам из-за пропавшей девушки Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ Нижегородской области

Полиция просит помочь с поиском пропавшей в Нижнем Новгороде 15-летней Александры Иванищевой.

Днем 2 марта она ушла из дома по улице Березовской. Местонахождение девушки до сих пор неизвестно.

В полиции сообщили ее приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы русые распущенные длинные. Была одета в черную куртку, черный снуд, черные широкие брюки, черные берцы, белую шапку-ушанку.

Граждан, обладающих информацией о пропавшей девушке, просят сообщить в полицию по телефонам: 268-44-00, 268-44-02 или 02 (112 – с мобильного устройства).

Ранее сообщалось, что пропавших на Бору женщину с ребенком нашли живыми.