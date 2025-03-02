Новый детсад на 240 мест открыли в Кстовском районе Общество

Фото: Администрация Кстовского муниципального округа

Детский сад №39 "Бригантина" 3 марта открылся в селе Большая Ельня Кстовского округа.

Как рассказали в министерстве образования и науки Нижегородской области, строительство трехэтажного учреждения велось с 2023 года и обошлось в 310 млн рублей. Работы велись по программе "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области для детей в возрасте 3-7 лет".

На данный момент детсад принимает детей в возрасте от трех до семи лет, ясельные группы планируют открыть к началу учебного года. Всего в "Бригантине" запланировано 12 групп по 20 человек в каждой. Дошкольное учреждение рассчитано не только на жителей Б. Ельни, но и и других поселков.

В детском саду открыты музыкальный и спортивный залы, а также кабинет робототехники. В каждой группе установлены интерактивные панели для проведения разнообразных занятий с детьми. Также есть возможность обучать детей с ограниченными возможностями здоровья. В штате детсада будут работать педагог-дефектолог и логопед.

"Министерство делает всё возможное, чтобы обеспечить доступность образования для юных нижегородцев. Мы не просто строим новые здания, а создаем комфортную образовательную среду, уделяем внимание тому, чтобы с детьми занимались внимательные, талантливые педагоги", – подчеркнул министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

По словам руководителя дошкольного учреждения Натальи Корф, день открытия "Бригантины" стал настоящим праздником для всех работников. Заявления на прием детей уже активно поступают.

Напомним, национальный проект "Семья" является преемником нацпроектов «"Демография" и "Культура", действовавших ранее. Он способствует всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Данный нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: "Поддержка семьи", "Семейные ценности", "Культура для семьи", "Пушкинская карта", "Старшее поколение", "Охрана материнства и детства", "Многодетная семья".

Ранее сообщалось, что в нижегородских образовательных учреждениях возьмут курс на экопросвещение.