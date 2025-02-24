Новый ЖК с детсадом, школой и поликлиникой построят у Карповской церкви

В Ленинском районе Нижнего Новгорода утвердили проект крупного жилого комплекса, который разместится на территории 20 гектаров в границах улиц Шекспира, Героя Попова и Суздальской. Региональный минград одобрил документацию 14 февраля.
В новом микрорайоне возведут шесть 24-этажных домов, в каждом из которых предусмотрено 11,5 тысячи квадратных метров жилой площади. Помимо жилых корпусов, проект включает: детский сад на 130 мест, школу на 550 учеников, поликлинику на 150 посещений в сутки, две гостиницы по 100 номеров каждая, два общественных здания с подземными парковками, спортклуб и складские помещения.
Документацию разработала компания "Интраград", а заказчиком проекта выступил застройщик "Стэком".
Строительство жилого комплекса разобьют на восемь этапов. На первом возведут один жилой дом, а также установят локальные очистные сооружения и трансформаторную подстанцию.
Детский сад появится в рамках второй очереди, школа – в четвертой, поликлиника, гостиницы и нежилые здания – в седьмой, спортивный комплекс и склад – в последней.
В ходе застройки проведут реконструкцию улиц Шекспира, Героя Попова и Суздальской, благоустроят территорию, создадут пешеходные зоны, детские и спортивные площадки.
Новый микрорайон появится на месте нескольких жилых домов по улице Шекспира – № 18, 16, 14, 12а, 2а, 1а, 1в, 12е и 121б. Эти здания подлежат расселению и сносу.
Ранее сообщалось об утверждении проекта застройки по КРТ на улице Генкиной в областном центре.
Также мы рассказывали, что на месте аварийных домов в Ленинском районе Нижнего Новгорода построят школу на 730 учеников.
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