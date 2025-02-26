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Общество

Детский сад и поликлинику построят рядом с ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске

27 февраля 2025 13:30  [73] Общество

В Дзержинске возле особой экономической зоны "Кулибин" появятся детский сад на 320 мест и поликлиника, рассчитанная на 110 посещений в смену. Эти объекты социальной инфраструктуры будут обеспечивать новый жилой район, который появится между Игумновским шоссе и трассой М-7 "Волга".  

Проект реализуется в рамках комплексного развития территории (КРТ). Согласно постановлению правительства Нижегородской области от 28 декабря, планируется освоение 29,4 га незастроенной территории.  

На участке разрешено строительство многоэтажных домов высотой до 23 этажей. Параметры застройки включают:  максимальную плотность – 0,9;  процент застройки – не более 15%; долю озеленения – не менее 25%.  

Школа на 825 мест появится за пределами участка КРТ и будет построена в рамках концессионного соглашения.  

Помимо детского сада и поликлиники, объекты обслуживания разместят на первых этажах жилых домов и в отдельно стоящих зданиях. В целом, площадь застройки может достигнуть 271,4 тысячи квадратных метров.  

Оператором проекта выступает Корпорация развития Нижегородской области. По закону она может самостоятельно реализовать жилую застройку либо выставить площадку на торги для привлечения застройщиков. 

Ранее сообщалось, что около Карповской церкви в Нижнем Новгороде построят новый ЖК с детсадом, школой и поликлиникой.

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Теги:
Детсады Поликлиника Строительство
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