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Общество

ЦРТС проверил пассажиропоток на маршруте А-82 в Нижнем Новгороде

03 марта 2025 14:29  [100] Общество

Мониторинговая группа Центра развития транспортных систем провела утреннюю проверку пассажиропотока на маршруте А-82. В часы пик, с 6:00 до 8:00, специалисты оценивали заполняемость автобусов на конечной остановке "ЖК Победа" в направлении улицы Ванеева.  

В указанный период в салонах находилось от 5 до 16 пассажиров, а максимальное число было зафиксировано в 7:14. Всего на остановке "40 лет Победы" в автобусы сели 93 человека, из них 68 воспользовались маршрутом А-82, а 25 выбрали маршрут А-36.  

В утренний час пик средний интервал движения автобусов от ЖК "Победа" по обоим маршрутам составил около 10 минут.  

Также в ЦРТС напомнили, что последние рейсы по маршруту А-31 отправляются от автовокзала "Щербинки" – в 22:05, с площади Минина и Пожарского – в 22:10.

Ранее ЦРТС объяснил изменения автобусного маршрута А-31 в Нижнем Новгороде.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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