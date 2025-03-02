ЦРТС проверил пассажиропоток на маршруте А-82 в Нижнем Новгороде Общество

Мониторинговая группа Центра развития транспортных систем провела утреннюю проверку пассажиропотока на маршруте А-82. В часы пик, с 6:00 до 8:00, специалисты оценивали заполняемость автобусов на конечной остановке "ЖК Победа" в направлении улицы Ванеева.

В указанный период в салонах находилось от 5 до 16 пассажиров, а максимальное число было зафиксировано в 7:14. Всего на остановке "40 лет Победы" в автобусы сели 93 человека, из них 68 воспользовались маршрутом А-82, а 25 выбрали маршрут А-36.

В утренний час пик средний интервал движения автобусов от ЖК "Победа" по обоим маршрутам составил около 10 минут.

Также в ЦРТС напомнили, что последние рейсы по маршруту А-31 отправляются от автовокзала "Щербинки" – в 22:05, с площади Минина и Пожарского – в 22:10.

Ранее ЦРТС объяснил изменения автобусного маршрута А-31 в Нижнем Новгороде.