Маршруты четырех автобусов изменили в Нижнем Новгороде Общество

С 1 марта 2025 года в Нижнем Новгороде скорректировали схемы движения четырех автобусных маршрутов — А-31, А-82, А-36 и А-42. Об этом сообщили в региональном Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Так, А-31 больше не проходит по улицам Большая Окружная и 40 лет Победы — теперь он доезжает до автостанции в Щербинках, а вместо улицы Горной следует по 40 лет Октября. В ЦРТС объяснили, что корректировка связана с выходом на маршрут автобусов большого класса, которым сложно маневрировать на узких улицах. Ожидается, что это увеличит пропускную способность маршрута в часы пик до 52%.

А-82 теперь обеспечивает транспортное сообщение в районе улицы Горной. Автобус стартует от автовокзала в Щербинках, проходит по проспекту Гагарина, а затем, вместо улицы 40 лет Октября, поворачивает на Горную. Конечная остановка осталась без изменений — на улице Усилова. Для выполнения рейсов на маршрут вывели 10 автобусов.

А-36 продолжил движение по улице Горной, но теперь его начальная остановка перенесена к ЖК "Победа" на улице Победы, где раньше ходил А-31. Конечный пункт также изменили: вместо улицы Долгополова автобус теперь доезжает до Московского вокзала. Обслуживание маршрута выполняет ООО "Мещеряков и компания", на линии работает пять автобусов.

А-42 продлили от площади Горького — теперь он идет через улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Добролюбова и Зеленский съезд до площади Минина и Пожарского. Перевозку пассажиров обеспечивают четыре автобуса среднего класса.

В ЦРТС напомнили, что маршрут А-42 запустили временно — на период замены трамвайных путей на участке между улицей Красносельской и Молитовским мостом. До 1 марта он соединял площади Комсомольскую и Максима Горького.

Напомним, с 1 марта на А-76 начали работать шесть автобусов большого класса.

Ранее нижегородцы пожаловались на отсутствие общественного транспорта после 21:30.