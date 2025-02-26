90 нарушений в работе водителей пассажирского транспорта в Нижнем Новгороде Общество

Сотрудники ГАИ провели в Нижнем Новгороде рейд "Общественный транспорт". Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД.

Всего выявлено 90 нарушений в работе водителей пассажирского транспорта.

Более четверти нарушений связано с движением транспорта с открытой дверью. Таких зафиксировали 25 штук. 18 водителей не были пристегнутыми ремнем безопасности. Также выявили 15 фактов нарушений правил маневрирования, 5 - проезда пешеходных переходов, 3 - невыполнения требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. Еще пять водителей пользовались телефоном во время движения.

Также среди нарушений: несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки, проезд на запрещающий сигнал светофора, остановка на пешеходном переходе и другие.

Кроме того автоинспекторы выявили 17 автобусов с технической неисправностью. В отношении 16 должностных лиц автопредприятий и одного юрлица вынесены определения о возбуждение дел об административных правонарушениях.

К административной ответственности привлекли 119 водителей автобусов.

Ранее сообщалось, что 18 февраля на площади Революции произошел смертельный наезд на женщину. Она вышла из такси недалеко от остановки общественного транспорта и направилась в сторону вокзала. В этот момент маршрутка тронулась от остановки и наехала на пешехода. Водителя задержали.

После трагедии зону высадки и посадки пассажиров такси в районе Московского вокзала скорректировали.