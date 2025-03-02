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Происшествия

Экс-сотрудник Ростехнадзора получил 7 лет колонии за многомиллионные взятки

03 марта 2025 14:06  [51] Происшествия

В Нижнем Новгороде суд признал виновным бывшего сотрудника Волжско-Окского управления Ростехнадзора в получении взяток. Как сообщили в Следственном комитете, мужчина действовал в составе организованной преступной группы, за что получил 7 лет строгого режима и штраф 25 млн рублей.  

Следствие установило, что в 2021-2022 годах он вместе с другими сотрудниками управления получал незаконные денежные вознаграждения от поднадзорных организаций и учебных центров. Общая сумма взяток превысила 15 миллионов рублей.  

Взамен фигуранты оказывали различные "услуги" — ускоренно принимали и регистрировали документы, помогали успешно проходить аттестацию по промышленной безопасности, а также содействовали внеочередному получению необходимых разрешений.  

Противоправную деятельность выявили сотрудники СК России при поддержке УФСБ и ГУ МВД по Нижегородской области.  

Суд назначил экс-чиновнику 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и запретил ему занимать государственные должности, связанные с выполнением функций представителя власти и управленческой деятельностью, в течение 8 лет.  

Уголовные дела в отношении других участников преступной группы продолжают рассматривать в суде.

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Теги:
Взятки Приговор Ростехнадзор
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