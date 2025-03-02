Средняя взятка в Нижегородской области снизилась до 174,5 тысячи рублей Общество

В январе 2025 года размер средней взятки уменьшился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Средняя сумма "благодарности" составила 174,5 тысячи рублей. В январе 2024 года сумма составляла 201,8 тысячи.



Всего было зафиксировано 34 случая взяточничества, среди которых 12 случаев - факт получения и семь случаев – факт дачи взятки.

Выявлено 44 преступления коррупционного вида, на 7,3% больше, чем в 2024 году. Задокументирован 37 тяжких и особо тяжких составов.

Кроме того, общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 1,1%.

Общая раскрываемость преступлений в январе составила 64,1%, на +5,5% больше, чем за январь 2024 года. Всего привлечено к ответственности 923 преступника.

Ранее сообщалось, что экс-ректора НГЛУ отправили в СИЗО до 26 апреля.