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Происшествия

Нижегородского экс-чиновника обвинили в получении взятки на 900 тысяч рублей

01 марта 2025 11:00  [96] Происшествия

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог. Его обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщили в региональном Следкоме. 

По данным следствия, в 2024 году подозреваемый получил незаконное вознаграждение на сумму более 900 тысяч рублей. Взятка была оформлена в виде благоустройства его придомового участка. Взамен он оказывал покровительство одной из организаций при исполнении госконтракта по содержанию дорог в Володарском районе.  

Нарушение выявили сотрудники Следственного комитета совместно с УФСБ России по Нижегородской области. Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.  

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления, анализируют причины случившегося и проверяют возможные другие эпизоды незаконной деятельности фигуранта.

Ранее сообщалось, что в Краснобаковском районе вынесли приговор экс-директору учреждения культуры. Суд признал его виновным в подлоге и фиктивных премиях. 

Также мы рассказывали, что 28 февраля суд отправил в СИЗО экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову. Она подозревается в хищении более миллиона рублей. 

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Теги:
Взятки Уголовное дело
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